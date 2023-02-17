Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 08:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Olağanüstü Hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.
Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD’a yapacakları yardım ve bağışta ’banka kaynaklarının binde dördünü aşmama’ şartından muaf olacak.
Etiketler: Bankacılık Deprem AFAD
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