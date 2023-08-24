Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 18 Ağustos ile biten haftada 127 milyar 122 milyon 586 bin lira artarak 13 trilyon 393 milyar 727 milyon 597 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 artışla 7 trilyon 467 milyar 586 milyon 629 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1 yükselerek 5 trilyon 329 milyar 134 milyon 288 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 258 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 157,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Ağustos itibarıyla 1 milyar 749 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 1 trilyon 338 milyar 259 milyon 133 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 yükselişle 1 trilyon 103 milyar 892 milyon 969 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 178 milyar 889 milyon 833 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 318 milyon 146 bin lirası konut, 66 milyar 967 milyon 34 bin lirası taşıt ve 867 milyar 973 milyon 953 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 196 milyon 434 bin lira artarak 9 trilyon 929 milyar 499 milyon 612 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artış kaydetti.