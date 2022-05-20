Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Mayıs ile biten haftada 166 milyar 941 milyon 371 bin lira artarak 6 trilyon 527 milyar 164 milyon 479 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 701 milyar 442 milyon 335 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,83 yükselişle 3 trilyon 567 milyar 819 milyon 70 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 601 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 275 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Mayıs itibarıyla 1 milyar 151 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,80 artarak 803 milyar 62 milyon 567 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,21 artışla 715 milyar 534 milyon 922 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2.72 yükselişle 364 milyar 255 milyon 879 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 296 milyar 684 milyon 991 bin lirası konut, 12 milyar 759 milyon 655 bin lirası taşıt ve 493 milyar 617 milyon 921 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Mayıs ile biten haftada 123 milyar 31 milyon 67 bin lira artarak 5 trilyon 568 milyar 848 milyon 408 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,92 artış kaydetti.