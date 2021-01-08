Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Aralık ile biten haftada 17 milyar 674 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liradan 3 trilyon 575 milyar 923 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 35 milyar 379 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 455 milyar 28 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Aralık ile biten haftada 1 milyar 55 milyon lira artarak 675 milyar 951 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 324 milyon lirası konut, 11 milyar 786 milyon lirası taşıt ve 385 milyar 842 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 380 milyon lira artarak 591 milyar 610 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 artarak 145 milyar 145 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 571 milyon lirası taksitli, 81 milyar 574 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 662 milyon lira artarak 150 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 108 milyar 672 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 39 milyon lira artarak 763 milyar 394 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 59 milyar 519 milyon 97 bin lira azalarak 3 trilyon 611 milyar 821 milyon 353 bin liradan, 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 artışla 1 trilyon 538 milyar 649 milyon 644 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,31 azalarak 1 trilyon 875 milyar 318 milyon 215 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 658 milyon dolar artarak 263 milyar 766 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 658 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 195 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 463 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artarak 639 milyar 905 milyon 782 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler de yüzde 0,11 artışla 554 milyar 736 milyon 215 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,94 artışla 201 milyar 680 milyon 880 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 50 milyon 273 bin lirası konut, 7 milyar 952 milyon 198 bin lirası taşıt ve 378 milyar 903 milyon 311 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Aralık ile biten haftada 13 milyar 412 milyon 126 bin lira azalarak 3 trilyon 470 milyar 55 milyon 835 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,43 artış gösterdi.