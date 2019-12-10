Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkçılar için palamut sezonunun iyi geçmediğini söyledi.

Palamut olmadan sezonun bittiğini belirten Karakaş, "Palamut artık olmayacak. Zaten mevsimi de geçti. Bu sene küresel ısınma nedeniyle yumurtasını dökemedi. Yumurtasını bırakmayınca, yavru olmayınca balık da olmuyor. Bu saatten sonra da olmayacak." diye konuştu.

Karakaş, bu yıl genel olarak hamsi, istavrit, barbun ile sezonun geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA