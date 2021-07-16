Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını anlatan Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1.000.000 TL kaynak aktardık



Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/1bvuIUDAQt — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 16, 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından da konuya ilişkin fotoğraflarla, "Rize'deki sel felaketi sonrasında psikososyal destek ekiplerimiz, afetzedelerin her türlü sıkıntısında yanlarında olmak ve normal yaşamlarına hızlı bir geri dönüş için vatandaşlarımızla birlikte" paylaşımı yapıldı.