Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi üretim endeksiyle ilgili, "Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Varank, "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu" ifadelerini kullandı.