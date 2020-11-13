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Bakan Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk
[Anadolu Ajansı]
Bakan Varank, "Sanayi üretim endeksinde yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi üretim endeksiyle ilgili, "Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Varank, "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu" ifadelerini kullandı.
Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı.— Mustafa Varank (@varank) November 13, 2020
Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu.
Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk. pic.twitter.com/DKJMuqphaI
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