Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Varank, "Geçen sene uygulamaya başladığımız TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'yla bir taraftan sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz." dedi.

Bakan Varank, 2020'nin ekonomide büyüme yılı olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."

Kaynak: AA