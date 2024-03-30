Bakan Uraloğlu: Mobil abone sayısı 92,2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket, 848 yetki belgesi ve toplam 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturdu. Türkiye'nin haberleşme altyapısı taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdi. Tüm işletmecilerin yatırımları ise yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar liraya ulaştı. Mobil abone sayısı 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığı da yaklaşık yüzde 108'lere çıktı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşın, 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğine geçtiğine işaret ederek, 4,5G hizmetinin, toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu belirtti.

Makinelerarası İletişim abone sayısının ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüdüğünü bildiren Uraloğlu, "2023 sonu itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 177,3 milyonu geçerken 2023'te taşınan mobil numara sayısı 10,2 milyona ulaştı. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 31 Aralık 2023'e kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 numara taşındı." ifadesini kullandı.

Fiber altyapı uzunluğu 562 bin kilometre

Bakanlık olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirten Uraoğlu, genişbant internet abone sayısının 93,3 milyona çıktığını bildirdi.

Uraloğlu, 2023'te yıllık bazda yaklaşık yüzde 8,6 artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığına dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Fiber internet abone sayısı da yüzde 20'lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Şimdi vatandaşlarımızla daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye, 4 yıl içinde ise 850 bin kilometreye taşımayı planlıyoruz. Fiber altyapı, internete hızlı erişim sağlamasının yanında vatandaşların internet kullanımı da artırdı. 2022 son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 243 gigabayttı. 2023'ün son çeyreğinde ise bu rakam 260,3 gigabayta yükseldi. 4,5G altyapısı kullanan mobil abonelerin 2022'nin dördüncü çeyreğinde 14,8 gigabayt olan veri kullanımı ise 17,2 gigabayta ulaştı."

"Mobil şebekelerde aylık kullanım süresi 477 dakikaya çıktı"

Elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerine ilişkin olarak da bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılın son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirleri 70,1 milyar liraya ulaştı. Toplam gelir 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72,3'lük rekor artışla 224 milyar lirayı aştı. Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde gelirlerin yüzde 80'e yakın arttığını görüyoruz. Yatırımları incelendiğinde, Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde önceki yıla göre sektörde yapılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 85 artarak 41,2 milyar liraya ulaşmış. Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner."

Uraloğlu, yatırım yaparak büyümek ve altyapısını geliştirmek için çalışan diğer operatörlerin de net satış gelirlerinin 2023'te yüzde 53 artarak 53,6 milyar liraya çıktığına dikkati çekti.

Diğer operatörlerin altyapı için yaptığı yatırım tutarının 11,2 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar lira oldu. Yılın son çeyreği itibariyle mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 477 dakikaya, sabit şebekelerde ise 100 dakikaya çıktı. Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiğine bakıldığında, yaklaşık 4,6 milyar dakikası sabit şebekelerden kaynaklanan toplam 321,4 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,6'sı mobil şebekelerde başlatıldı." ifadesini kullandı.