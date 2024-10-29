Bakan Şimşek: Ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden "Future Investment Initiative" için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda, programımızda katettiğimiz mesafeyi, önümüzdeki dönem politikalarımızı ve bölgesel risklere dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek."

???????? ???????? Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!



Suudi Arabistan’ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden "Future Investment Initiative" için günübirlik Riyad’daydık.



Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda programımızda kat ettiğimiz… pic.twitter.com/jiAyKbbTsc — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 29, 2024

Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.