Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ekonomiye dair değerlendirme yaptı.
Şimşek Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin, istikrar, güven ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla somutlaştırıldığı söyledi:
"Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir."
Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme
Mehmet Şimşek refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez olduğuna dikkati çekti:
"Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir."
"Dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözüm"
Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
"2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."