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Ekonomi
AA 08.06.2024 12:26

Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" dedi.

Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam edecek
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

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