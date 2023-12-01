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Ekonomi
TRT Haber 01.12.2023 09:44

Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu görünümünü yükseltmesine ilişkin, "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor" dedi.

Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin kredi notu görünümünün yükselmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. 

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Türkiye'nin kredi notu "B" olarak teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı.

TCMB'nin hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada, ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı.

Açıklamada, 2023 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,3'ü olarak hedeflenen orandan daha düşük olmasının beklendiği, ithalatın keskin şekilde azalmasıyla cari açığın da kademeli daralacağının öngörüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği kaydedilen açıklamada, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi.

Türkiye ekonomisi yeniden dengelendi

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin kredi koşullarını daha da sıkılaştırmasının, ekonominin doğrudan bir resesyondan kaçınmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son verilerin, üçüncü çeyreğin başından bu yana tüketimin zayıflamasıyla Türkiye ekonomisinin hem yavaşladığını hem de yeniden dengelendiğini doğruladığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2024'te de yüzde 2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye için bir sonraki planlı değerlendirmenin 2024'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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