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Ekonomi
AA 13.06.2024 15:30

Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar hedeflerimize ulaşmamıza destek sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak" dedi.

Bakan Şimşek: Makro finansal istikrar hedeflerimize ulaşmamıza destek sağlayacak
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti;

Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. 

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak. 

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Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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