Bakan Şimşek: Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

2023 yılı mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitininin 4 milyar TL’ye çıkartıldığını duyurdu.

Şimşek, Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar lira artırarak 35,7 miyar liraya yükselttiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunu kaldırdık.

Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80’e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek."