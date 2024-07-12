Az Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 12.07.2024 11:36

Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık sorun olmaktan çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık sorun olmaktan çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Yıllık cari açık 2022 Hazirandan sonra en düşük seviyede"

İstikrar, güven ve dayanıklılık arttığını, cari açığın da önemli bir sorun olmaktan çıktığını aktaran Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor. Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı."  

"Dış finansman ihtiyacı kalıcı olarak düşürülecek"

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşürüleceğini vurgulayan Şimşek şunları aktardı:

"Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123’e yükseldi.

Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5’in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz." 

 

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Türkiye'de en fazla SUV otomobiller tercih ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Bakan Tunç: FETÖ elebaşı için 27 suçtan 7 iade talebimiz oldu
12:33
Başkent'te çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı
12:33
Adıyaman'daki depremzedelerin yarısı sene sonuna kadar evine kavuşacak
12:24
Son kullanma tarihi geçmiş 12 bin ürün imha edildi
12:12
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
11:57
Balıkesir'de zehir tacirlerine operasyon: 46 gözaltı
İsrail, Gazze'nin Tel El Hava bölgesinden büyük bir yıkım bırakarak çekildi
İsrail, Gazze'nin Tel El Hava bölgesinden büyük bir yıkım bırakarak çekildi
FOTO FOKUS
İstanbul'daki davalarda darbecilere ceza yağdı
İstanbul'daki davalarda darbecilere ceza yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ