Ekonomi
Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafa maliyetleri düşürecek müjde05 Aralık 2019 Perşembe 11:18 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 11:53
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduklarını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını açıkladı.
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