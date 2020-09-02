Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağustos ayı dış ticaret verilerini Twitter'dan yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

(1/5) Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık. Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor. Haziran-Ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız %0,3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90’a ulaştı. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) September 2, 2020

"Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık"

"Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık. Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor.

"İhracatımız yüzde 0,3 artış gösterdi"

Haziran-Ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90’a ulaştı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen ,ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti.

"İhracatın gerilemesindeki en önemli faktör AB'deki talep daralması"

İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu.

"Ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz"

Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar, gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz.

Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.





