Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından video konferans sistemiyle düzenlenen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan "İzmir Sektör Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarım sektörünün üretim yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, "12 ay, 4 mevsim, 52 hafta canla başla çalışan çiftçilerimize, milletimiz adına şükranlarımı bir kere daha ifade etmiş olayım." dedi.

Salgın süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Bu Kovid-19 pandemi süreci bittiğinde, muhakkak ki süreci iyi yönetenler, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananlar, üretmekten korkmayanlar, en karlı olacak olanlardır. Çünkü bu sorun bölgesel değil artık küresel bir sorun." diye konuştu.

Pakdemirli, salgın sürecini, aldığı tedbirlerle en az hasarla atlatan ülkelerden birinin Türkiye olacağını söyledi.

"Hazineye ait tarıma elverişli arazileri tarıma kazandıracağız"

Bakan Pakdemirli, alınan önlemler sayesinde Türkiye'de gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, marketlerin stoklarının iyi ve raflarının dolu olduğunu belirtti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir. 2020 üretim sezonu ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için inşallah Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri de çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Bu dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgili başvuruları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla alacağız."

Başvurularda gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Pilot olarak başlattığımız proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 14 milyon metrekare hazine arazisi verdi ve bunun devamı da gelecek inşallah. Tahsis edilen bu arazilerde hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesini de sağlamış olacağız." dedi.

"Ortalama yüzde 2,8'lik büyümeyle Avrupa ülkelerini geride bıraktık"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı imkanlarla tarım ve orman sektörünün, 2019'da yüzde 3,4 büyüdüğünü belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca son 17 yılda yıllık ortalama yüzde 2,8’lik büyümeyle Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktık. 48 milyar dolarlık tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile Avrupa'da lider ülkeler arasına girdik.Tarım orman sektörü olarak, 2019'da GSYH’ye yüzde 6,4'lük katkı yaparak, ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladık. 2017 yılında tarımsal hasılamız 189 milyar lira iken, 2019 yılında yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıkardık."

Bakanlık olarak 2018 yılında çiftçilere 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 2020 yılında bu destekleri yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardıklarını ifade eden Pakdemirli, bütçenin yüzde 54,5’ini çiftçiye, yani tarımsal desteklere ayırdıklarını belirtti.

Kuru üzümde, kuru incirde Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fiyat açıklayarak alım yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, dane zeytine de fark desteği verdiklerini söyledi.

Bu yılı da artan maliyetler karşısında, doyurucu fiyat politikasıyla telafi edeceklerini belirten Pakdemirli, "Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Yani bir kez daha çağrıda bulunuyorum; kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Evelallah ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

"İzmir tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip"

Bekir Pakdemirli, İzmir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Son 17 yılda verilen destek ve yapılan yatırımların bunda payının büyük olduğunu dile getiren Pakdemirli, "İzmir’e son 17 yılda 16,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında 444 proje için yaklaşık 200 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 4 bin 757 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 572 projesini, 17,2 milyon lira hibe ile destekledik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza İzmir'de özel hassasiyet gösterdik. Ve yaklaşık 68 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık." diye konuştu.

İzmir'e son 17 yılda yaklaşık 446 milyon lira yem bitkileri desteği ödediklerini de aktaran Pakdemirli, 6 tarımsal ovayı, sit alanı olarak koruma altına aldıklarını vurguladı.

Kentti 547 bin dekar araziyi suyla buluşturduklarını belirten Pakdemirli, bununla birlikte çiftçilere yıllık 503 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını söyledi.

Çiftçilerin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri amacıyla İzmir'de 565 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladıklarının dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İzmir'de son 17 yılda 114,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek maksadıyla 15 adet bal ormanı tesis ettik. Böylece bal üretiminde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış sağladık. Ayrıca İzmir'imize 3 şehir ormanı ve 70 mesire yeri kazandırdık. Orman mahallelerinde yaşayan 3 bin 623 aileye, yaklaşık 47 milyon lira orman köylüsü kredisi ve hibe desteği sağladık. 5 bin köye 5 bin orman projesi kapsamında, İzmir'de 205 mahallede 582 bin adet gelir getirici tür fidanı diktik. İzmir'de, 'Geleceğe Nefes' kampanyasında 46 lokasyonda 1 milyondan fazla fidan dikildi. Anlık hava durumlarının vatandaşımıza sunulması maksadıyla, 63 adet Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk."

''İzmir'e 46 Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açılacak''

İzmir’in de içerisinde yer aldığı 4 pilot ilde, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin başlatıldığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, İzmir'den 25 projeyi destekleme kapsamına aldıklarını ve hibe sözleşmelerinin imzalanması aşamasına gelindiğini söyledi.

İzmir ve ilçelerinde bu yıl içerisinde toplam 46 adet Tarım Kredi Kooperatifi Marketini hizmete açacaklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 4 milyon adet fidan üreteceğiz. Kemalpaşa Nazarköy'de ormanlık alanda, 20 kilometre yürüyüş parkuru olan ve 3 bin yıllık Hitit Anıtını ön plana çıkaran Ekoturizm Alanı oluşturacağız. İzmir'imizde 1 şehir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı tesis edeceğiz. ORKÖY çalışmaları kapsamında, orman mahallelerinde yaşayan 240 ailemize, 8 milyon lira ferdi kredi ve hibe desteği sağlayacağız. Dünyanın en eski kültürel yerleşim yerlerinden olan, Bergama ilçemizin içerisinden geçen Selinos Deresi'ni ıslah ederek, turizme kazandıracağız. "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap" kapsamında İzmir'den 38 projeye toplam 23 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. 200 milyon lira maliyetli Kapıkaya Barajı'nı yatırım programımıza aldık. 32 bin 530 dekar araziyi sulayacak olan Kınık Kapıkaya Barajı ile çiftçilerimize 30 milyon lira zirai gelir artışı sağlayacağız."

Pakdemirli'den İzmir'e yeni müjdeler

Selçuk Efes Havalimanı'nı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracaklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yine şehrimizde bu yıl içerisinde 32 birimde 2B orman kadastro çalışması yapacağız. 3 ilçemizde de 26 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yapacağız. İzmir'de Sakız, Kıvırcık ve Pırlak koyunları ile Türk Saanen keçisini de soy kütüğü kapsamına alıyoruz. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacağız. Düve Alım Desteği kapsamında da inşallah 37 yetiştiricimize 1,2 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Tabi bu arada taşkın ve sel felaketlerinden şahsen de zarar görmüş biri olarak, bu konunun İzmir'in ne kadar canını yaktığını biliyorum. Dolayısıyla bu kapsamda İzmir'de toplam maliyeti 47 milyon lira olan 4 adet taşkın koruma tesisinin inşaat ihalelerini, bu yıl içerisinde yapacağımız haberini de vermek isterim. İnşaat ihalesini yapacağımız projelerimiz, 1. Kemalpaşa Nif Çayı Islahı 1.Kısım 2. Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Taşkın Koruma Tesisi, 3. Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Kurfal ve Sulu Dereleri Islahı ve 4. Foça Deniz Üs Komutanlığı içerisinden geçen dere yataklarının ıslahı. Ayrıca Kiraz ilçemizde inşaat çalışmalarına başladığımız, Akpınar, Çınarlıdere ve Avunduk Mahallesi Çınarcık Deresi Islahı ile mahallelerimizi de taşkınlardan koruyor olacağız. Ayrıca Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz. Bu büyük yatırım sayesinde, regülasyon görevimizi daha iyi şekilde yerine getirecek, çiftçimize daha ucuz ve kaliteli yem temini sağlayacağız."