Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati: Borsada işlem gören şirket sayısı 482 oldu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır'' dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.
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