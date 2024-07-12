Bakan Kacır: Yatırımlar Türkiye'nin marka değerini yükseltiyor

Bakan Mehmet Fatih Kacır, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Türkiye'ye gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li'nin Anadolu Ajansına verdiği mülakata atıfta bulunan Kacır, "Ben mülakatı okudum. Kendi ifadesi, daha önce benimle de benzer şekilde paylaşmıştı. Diyor ki, 'Çinli turistler her yıl dünyada 200 milyar dolar harcıyorlar. Biz inanıyoruz ki bu yatırımla Türkiye'nin bu muhteşem güzelliğini, Çinli turistler tarafından fark edilmesi de sağlanacak.' Aslında bu tür yatırımlar Türkiye'nin marka değerini yükseltiyor. Bizim için yüksek teknoloji merkezi olmak, inovasyon merkezi olmak küresel liderlerin yatırım adresi olmak aslında çok yönlü kazanımları beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de son 22 yılda küresel yatırım çekme konusunda çok hızlandıklarına dikkati çekerek, Türkiye'ye yapılan yatırımlara ilişkin istatistikleri paylaştı.

Küresel gelişmelerin Türkiye'nin rolünü güçlendirdiğini ifade eden Kacır, "Biz hem nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan Avrupa markaları için hem alternatif tedarik merkezi arayan Amerika ve Avrupa markaları için hem dünya pazarlarına açılmak isteyen Çin markaları için en ideal, doğru adresiz." diye konuştu.

"Renault 50 yıldan fazladır burada"

Kacır, Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile görüşmelerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Renault 50 yıldan fazladır burada. Halihazırda Bursa'da 360 bin araçlık üretim tesisi var. Renault Ceo'su aynı zamanda Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliğinin Başkanı. O şapkası da çok önemli. Çünkü bütün bu yeşil dönüşüm sürecinin aslında Avrupa'da özel sektör liderliğini yapan kişi. İstanbul'da ekibiyle beraber misafirimiz oldular. Bir süredir kendileriyle de görüşüyoruz.

Hem mevcut markalarla, hem yeni markalarla hep yeni teknolojilerin yeni araç modellerinin Türkiye'de üretilmesi konusunda planlar üzerine çalışıyoruz. Renault son dönemde Türkiye'de hibrit araçlarla ilgili önemli adımlar attı. Hibrit araçlarının hibrit motorlarını da Türkiye'de üretme konusunda yatırımlar gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde 4 ya da 5 yeni modelin Türkiye'de üretimine geçecekler. Biz daha uzun planlar da yapacağız.

Sanayi politikasının bütün dünyada çok önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bunu Amerika'da da Avrupa'da da herkes konuşuyor artık. Çünkü sadece para politikasıyla mali politikalarla bir ülkenin kalkınma yolculuğunda hedeflerine ulaşması mümkün değil. Kişi başına gelirimiz yüksek gelir grubu sınırına dayandı. Kişi başı gelirimiz 400 dolar kadar daha arttığında biz yüksek gelir seviyesinde ülke olacağız. Bizim gibi ülkelerin bundan sonra yol almasının tek istikameti sanayi politikasında atacağımız adımlar."