Bakan Kacır: Verimlilik alanında 2 binden fazla projeye destek sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Asya Verı̇mlı̇lı̇k Teşkı̇latının (AVT) 64. Verı̇mlı̇lı̇k Merkezlerı̇ Planlama Çalıştayı'nda, dünyanın, yeni tip koronavirüsten iklim değişikliğine, savaşlardan gıda krizlerine ve enerji darboğazına kadar pek çok sorun yaşadığına işaret ederek, bunların ancak küresel işbirliği zemininde, kararlı politikalarla çözülebileceğini söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel sorunların çözümü için her alanda uluslararası işbirlikleri geliştirdiklerini bildiren Kacır, sınırlı olan kaynakların adil paylaşımını önemsediklerini dile getirdi.

Kacır, küresel sorunların çözümü için verimlilik odaklı yeni teknolojilerin önemine dikkati çekerek, müreffeh bir geleceğin ve sürdürülebilir büyümenin temelinde verimliliğin, bunun temelinde ise dijital ve yeşil dönüşümün yer aldığını ifade etti.

Verimlilik odaklı projeleri ve uygulamaları desteklemek için dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında önemli programlar yürüttüklerini belirten Kacır, işletmelerin verimliliğinin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına model fabrikaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Kacır, işletmelere dijital dönüşüm, sürekli iyileştirme, yalın üretim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Destek sağlanan işletmelerimizde, verimlilikte yüzde 76'ya ve üretimde yüzde 140'a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde 18'e kadar tasarruf sağlandı. Önemli sanayi şehirlerinde 8 olan model fabrika sayımızı, yeni şehirler ilave ederek 14'e çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca verimliliklerini artırmak isteyen akademi ve kamu dünyasıyla birlikte özel sektörün yenilikçi projelerini de TÜBİTAK eliyle destekliyoruz. Bu kapsamda son 20 yılda verimlilik alanında 2 binden fazla projeye 5,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık. AR-GE ve girişimcilik ekosistemimizin kurumsal altyapıları olan teknoparklarımızda, verimlilik içerikli 83 proje yürütücüsü firmamızın 850'den fazla projesini destekliyoruz. KOBİGEL Destek Programı ile verimlilik alanında 1783 projeye 2 milyar liradan fazla destek sağladık. Yine KOSGEB ve TÜBİTAK işbirliğiyle sanayide döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması amacıyla 450 milyon dolar proje desteği sağlayacağız."

"Sanayide yeşil dönüşüm projeleri desteklenecek"

TÜBİTAK koordinasyonunda faaliyet gösterecek Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsünü kurduklarını belirten Kacır, bununla iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik AR-GE çalışmaları yürüteceklerini bildirdi.

Kacır, son 20 yılda TÜBİTAK'ın destek programları kapsamında yeşil dönüşüm alanında 2 bin 200'den fazla projeye 5,8 milyar liralık destek sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının daha yeşil ve rekabetçi bir yapıya kavuşması adına organize sanayi bölgelerini yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürdüklerini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"OSB'lerimizde yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için 300 milyon dolarlık finansmanla 'Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi'ni başlattık. Bu kapsamda yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanım, güneş enerjisi santrali, sıfır atık ve biyogaz tesisi gibi alanlarda projeleri destekleyeceğiz. Kısa süre içinde hayata geçireceğimiz 'Yeşil Dönüşüm Destek Programı' ile de sanayimizin yeşil dönüşümünü sağlayacak, enerji ve ham madde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonları ile atıkların azaltılması gibi uygulamaları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz."

Verimlilik alanında uluslararası işbirliklerinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Kacır, 7,5 milyar avro bütçeli "Dijital Avrupa Programı"na katılım sağlayarak AB ile stratejik işbirliği kurduklarını ifade etti.

Kacır, bu programın, "yüksek başarımlı hesaplama" ve "yapay zeka" gibi alanlarda önemli altyapıların kurulumuna ve insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayacağını dile getirdi.

"TOGG gibi yenilikçi lider teknoloji girişimleri çıkarmayı hedefliyoruz"

Asya ülkeleriyle birçok alanda önemli işbirlikleri ve verimlilik alanında ortaklıkların bulunduğunu söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye ile AVT işbirliği faaliyetlerinin bu çalıştayla hız kazanacağına inanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmamız için Türkiye'nin kritik teknolojileri milli olarak geliştirmesini ve yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmasını hayati derecede önemli görüyoruz. Küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyi ise ancak ve ancak güçlü bir girişimcilik ekosistemi tesis ederek sağlayabiliriz. Bu anlamda, kamu destekli özel sektör girişimi olan TOGG, verimliliğin, dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarının en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde TOGG gibi yenilikçi lider teknoloji girişimleri çıkarmayı hedefliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde, batarya teknolojilerinde ve endüstriyel robotlar alanında, kısacası dijital ve yeşil dönüşümün verimlilikle buluştuğu yeni teknoloji sahalarında küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz."