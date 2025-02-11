Bakan Işıkhan: Ocak 2025'te 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden 2025 yılı Ocak ayına ilişkin İşkur rakamlarını paylaştı.

265 bin 975 bireysel görüşme yapıldığını 107 bin 582 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Ocak ayında 73 bin 935 işyeri ziyareti yapıldı.

Bakan Işıkhan, aktif işgücü programından yararlananların sayısının 3 bin 830'a ulaştığını ifade etti. 3 bin 692 kişi iş kulubünden yararlandı.

İşveren tarafından talep edilen işgücünü ifade eden açık iş sayısı ise 199 bin 405 olarak açıklandı.

Vedat Işıkhan rakamları 'Unutmaİşkur'da iş var konu etiketiyle paylaştı.

