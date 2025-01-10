Bakan Işıkhan: İş gücümüz yüzde 54,2 seviyesine ulaştı

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen DEİK 6. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde konuşan Bakan Işıkhan, dış ticarette Türkiye'yi gururlandırarak ödüle hak kazanan iş insanlarını tebrik etti.

Işıkhan, yeni yüzyılı inşa etme hedefini konuştukları bir dönemde DEİK tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu tür organizasyonların "marifet iltifata tabidir" anlayışıyla girişimin, gayretin ve emeğin takdir edilmesi bağlamında önemli işleve sahip olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, kararlı politikaları ve vizyoner yaklaşımıyla içeride ve dışarıda elde ettiği tarihi başarılarla istihdamda da rekorlar kırılmaya devam edildiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Son dönemde istihdam ve iş gücüne katılımdaki yükseliş dalgası, 2024 yılı boyunca ivmesini kaybetmeden sürmüştür. AK Parti hükümetlerinin istikrar ve büyüme odaklı politikaları sayesinde ülkemiz sadece ekonomik verilerde değil, aynı zamanda sosyal adalet ve refah noktasında da önemli kazanımlar elde etmiştir. 2024 yılı kasım ayı itibarıyla bugün açıklanan iş gücümüz, son 1 yılda 925 bin kişilik artış göstererek yüzde 54,2 seviyesine ulaşmıştır. İstihdamımız aynı dönemde 986 bin artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükselmiştir. En önemli göstergelerden biri olan işsizlik oranımız, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiş ve son 19 aydır tek hanelerde seyretmeye devam etmektedir."

"İşsizliğin tek hanelerde seyretmesi, öncelikli hedefimizdir"

Işıkhan, Orta Vadeli Program hedeflerine birebir uyum içerisinde olan bu verilerin Türkiye'nin ekonomik istikrarı için atılan adımların somut yansıması olduğunu da ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda her vatandaşın emeğine değer katacak politikaları hayata geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, "İş gücüne katılımın artması, işsizliğin tek hanelerde seyretmesi, gençlerimizin, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması, bizim öncelikli hedefimizdir. Türkiye artık kabuğunu kırmış, bölgesinde ve dünyada oyun kuran ülke haline gelmiştir. Uluslararası arenada Türkiye büyüdükçe iş dünyamız da büyümekte, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil eden firmalarımızın sayısı arttıkça ülkemizin gücü de artmaktadır." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, DEİK gibi özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ticari hamlelerin, yatırım, üretim, istihdam kapasitesini sınırların dışına başarıyla taşıdığını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar ve kamu kurumları olarak tüm imkanlarıyla Türkiye'nin gücüne güç katan iş dünyasının her daim yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, kuruluşundan bu yana Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa kıtasına kadar uzanan geniş ticaret ve yatırım ağıyla iş dünyasının uluslararası mecrada simge haline gelmesine katkı sağlayan tüm herkese şükranlarını sundu.