Bakan Ersoy: Türkiye turizmde dünyanın süper liginde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Turizmde dolu dolu bir yılın daha sonuna geldiklerini belirten Ersoy, yıl başında 55,6 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini ancak Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen hedefe çok yakın olduklarını bildirdi.

Turizm rakamları hakkında bilgi veren Ersoy, şunları söyledi:

"2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı. Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58'lik artış göstermiştir. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz."

Kişi başı gecelik harcama rakamlarında da önemli bir başarı elde edildiğini aktaran Ersoy, 2017 yılında 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama rakamının hayata geçirilen başarılı politikalar sonucunda geçen yıl 89 dolara yükseldiğini, bu sene ise 100 dolar ile tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini, kasım itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 arttırdıklarını, tesislerin tamamının Bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin turizmde dünyanın süper liginde yer aldığına işaret eden Ersoy, "2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarımızın da özverili çalışmaları ve destekleriyle hedeflerimizi birer birer tutturacağız." dedi.

TGA ile 200 ülkede tanıtım çalışması

Türkiye'nin, jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi bugün de krizlerle karşılaştığını aktaran Ersoy, bölgesel çatışmalar ve savaşlar, doğal afetler ile küresel sıkıntılarla hep karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Bu sebeple Bakanlık olarak küresel ile bölgesel krizlere karşı bağışıklığı artırmak, Türkiye'ye nitelikli turist getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduklarını hatırlatan Ersoy, TGA'nın, kriz dönemlerindeki iletişim yönetiminden tanıtım çalışmalarına kadar birçok başarılı çalışmaya imza attığını belirtti.

TGA ile 33 ülkenin ulusal kanallarında yoğun tanıtım yaptıklarını anlatan Ersoy, yaklaşık 200 ülkede dijital tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Resmi turizm platformumuz olan "Go Türkiye" web sitesinin 10 ayrı dilde yayın yaptığını dile getiren Ersoy, bu platformda tarih, sağlık, doğa, inanç, bisiklet ve golf turizmi ile gastronomi gibi 60'a yakın konuda deneyim başlığı bulunduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından basın mensupları, influencerlar, tur operatörleri ve kanaat önderlerinin Türkiye'de ağırlandığını hatırlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 Kasım itibarıyla yıl başından beri 85 ayrı ülkeden gelen 3 bin 140 basın mensubu ve influencer, 3 bin 117 tur operatörü olmak üzere toplam 6 bin 257 kişi Türkiye'nin 73 ayrı şehrinde düzenlenen 424 ayrı ağırlama etkinliğine katıldı. Bu süre zarfında sadece Antalya'da 75 ülkeden yaklaşık 1680 kişi ağırlandı. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürerek 81 ilimizin tamamını bu ağırlamalara dahil edeceğiz. Tüm bu rakamların da gösterdiği gibi şüphe yok ki şu anda dünyanın açık ara en yoğun reklam, tanıtım ve PR çalışması yapan ülkesiyiz."

Kültür Yolu Festivali, 2028 yılında 35 şehre ulaşacak

Bakan Ersoy, turizmde ürün çeşitliliğine önem verdiklerini ve özellikle kültür turizminde önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Kültür Yolu Festivali projesini daha geniş kitlelere yaydıklarını belirten Ersoy, bu sene "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 günde 11 festival" sloganıyla yola çıktıklarını ve 11 ilde Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, 400'e yakın mekanda 5 binden fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Her yıl 5 şehri bu zincire dahil ederek festivallerin etki alanını daha da genişleteceklerini söyleyen Ersoy, 2028'de 35 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Turizmdeki en önemli ürün başlıklarından birinin de gastronomi olduğuna işaret eden Ersoy, şehirlere "gastrocity" kimliği kazandırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

İstanbul'un 2022'de Michelin Rehberi'ne dahil edildiğini anımsatan Ersoy, bu yıl ise Michelin Rehberi'nin Türkiye seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dahil ettiğini, 111 restoranın rehberin 2024 seçkisine girdiğini kaydetti. Ersoy, ileriki yıllarda Antalya'nın da rehberde yerini alacağına inandığını ifade etti.

Türkiye, sürdürülebilir turizmde iddialı

Mehmet Nuri Ersoy, turizmde geleceğin en önemli trendlerinden birisinin "sürdürülebilir turizm" olacağını vurgulayarak, Türkiye olarak bu alanda da etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı"nı uygulamaya başladıklarını ve bunun için dünyanın en üst düzey sürdürülebilirlik platformu olan "Global Sustainable Tourism Council" ile 3 yıllık bir protokole imza attıklarını dile getiren Ersoy, bu protokolle Türkiye'nin, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 7 bin 568 tesisin birinci aşama belgesi, 634 tesisin ise üçüncü aşama sertifikası aldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında 809 tesisimizin de belgelendirme süreci devam etmektedir. Toplamda belgelendirme sürecine dahil olan bu 9 bin 11 tesisin 1357'si ise Antalya'da bulunuyor. Yani Antalya turizmdeki liderliğini, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve hassasiyet ile güçlü bir şekilde destekleyerek devam ettirmekte."