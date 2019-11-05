İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açtı.

Bakan Ersoy, TRT Haber’e gelecek yıl turizm beklentileri konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019 rakamları revize olmaya başladı, bu sene 50 milyon turist hedefiyle başladık, muhtemelen 52 milyona yaklaşıyoruz. Türkiye ile ilgili verilerin çok olumlu geldiğini görüyoruz, tur operatörlerinin satışlarını artırdığını görüyoruz. Ekim başında İngiltere ve Almanya pazarında tanıtımlara başladık, İngiltere’de sonuçları aldığımızı görmek bizi sevindirdi. İngiltere’nin ortalamanın üzerinde satışla Türkiye satışlarımız devam ediyor."

Yeni fuar konsepti ilk kez uygulandı

Dünya turizmine yön veren bir turizm borsası niteliği taşıyan ve 84 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen büyük buluşmada, bakanlık 2020 yılı yeni fuar konseptini de ilk kez uyguladı.

Geleneksel Türk misafirperverliğinin öne çıkarıldığı Türkiye ulusal standının merkezine tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen "Göbeklitepe" alındı.

Yeni tanıtım filmleri gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, etkinlik kapsamında Türkiye’nin turizmdeki en güçlü yönlerini öne çıkarttı. Türkiye’nin doğasının vurgulandığı ve su duvarları ile deniz çağrışımının yapıldığı ulusal stantta bakanlığın 2019 ve 2020 yılları için hazırladığı tanıtım filmleri gösterildi.

Türkiye’den otelci, tur operatörü ile kamu kurum ve kuruluşundan 44 temsilcinin yoğun bir tanıtım yaptığı ulusal standın 119 metrekaresinde ise Türk Hava Yolları (THY) yer aldı.

Londra’da büyük turizm buluşması

İngiltere’nin en önemli turizm buluşmalarından Uluslararası Turizm Fuarı, dünyanın farklı noktalarından 51 bin seyahat profesyonelini Londra’da bir araya getirdi.

Fuar yarın sona eriyor.

Kaynak: TRT Haber, AA