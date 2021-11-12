Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumununa ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Öncü göstergeler yılın ikinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. Böylece, 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Güçlü sanayi altyapımız ve artan küresel talep, ihracat performansımızı son derece olumlu etkiliyor. 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllık ihracat 215 milyar doları aşmış durumda.

"Kurun değeri de piyasada belirlenir"

Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir.

Yüksek enflasyon, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde önemli bir sorun olmaya başladı. Ülkemizdeki enflasyon dinamiklerine baktığımızda; küresel gelişmeler, birikimli döviz kuru etkileri, artan gıda fiyatları ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın etkili olduğunu görüyoruz.

"Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor"

Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde

yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor.

2020 yılı sonuna göre; brent petrol varil fiyatı yüzde 64, Avrupa doğal gaz fiyatı da metreküp bazında yüzde 250 arttı. Maruz kaldığımız kuraklık, hidroelektrik santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payını epeyce düşürdü, elektrik üretim maliyetlerimiz arttı. Bu yükselişlerin neden olduğu maliyet artışlarını, vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtıp maliyetin önemli bir bölümünü biz üstleniyoruz.

Türkiye ekonomisi dış şoklara dayanıklı ve sağlam bir finansal sisteme sahiptir. Yakın dönem gelişmeler gösterdi ki en kötü stres senaryolarında bile yer almayan şoklar yaşadık ve ekonomimiz, finansal sektörümüz bunlara karşı dirençli durdu.

Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bütçe harcamalarındaki zaruri artışa ve vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen, mali disiplindeki kararlı duruşumuzu koruduk.

2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3’lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız.