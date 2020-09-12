Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu.

Sondaj çalışmaları ile ilgili bilgi veren Dönmez, “Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır” dedi.

Yeni gemi: Ertuğrul Gazi

Yeni gemi müjdesi de verdi: “İki yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi, yılsonunda inşallah Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanımız, gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler.”

Doğu Akdeniz'le ilgili de mesajlar veren Dönmez, “Doğu Akdeniz’de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar” dedi.



