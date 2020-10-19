Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin detayları anlattı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük keşfin dünyada bu yıl itibarıyla denizlerdeki en büyük keşif olduğunu belirten Dönmez, karalar dahil edildiğinde sıralamanın ikinci olduğunu söyledi.

Dönmez, "Türk Ali 1 ismini verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Bu sahanın büyüklüğü 225 kilometrekare. Biz burada 40'a yakın üretim kuyusu planlıyoruz önümüzdeki yıllarda. 2 ayda bir kuyu açılacak" dedi.

Karadeniz gazı 2023'te kullanıma sunulacak

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulacağını belirtti.

Karadeniz'de üretilen gazın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade eden Dönmez, ön mühendislik çalışmalarının başladığını, detay mühendislik çalışmaları için de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Oruç Reis, 3 boyutlu taramaya geçecek

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Bakan Dönmez'in gündemindeydi. Dönmez, Oruç Reis'in bir iki ay içerisinde 2 boyutlu taramayı bitirip 3 boyutlu çalışmaya geçeceğini söyledi.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Bizim kendi kıta sahanlığımızda bundan yıllar önce ruhsatını verdiğimiz alanlar bunlar. Orada şimdi 2 boyutlu sismik atıyor sismik araştırma gemimiz oruç reis. Öyle tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde tamamlayabiliriz. Sonra 3 boyutlu sismik atmaya başlayacağız aynı bölgede. Potansiyel görürsek sondaj gemimizi gönderip ilk keşif amaçlı sondajımızı yapmış olacağız."