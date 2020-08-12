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Bakan Dönmez: Araştırma için sismik kablo Akdeniz'e indi
[Fotoğraf: AA ]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "23 Ağustos’a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için sismik kablo Akdeniz’e indi" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Oruç Reis ile ilgili paylaşımda bulundu.
"Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor" diyen Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor.
23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."
Etiketler: son dakika oruç reisSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:12
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