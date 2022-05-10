Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu ayın sonunda bitmiş olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasının bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili konunun 3600 ek göstergeden sonra programda olduğunu kaydetti.
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Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin
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