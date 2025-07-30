Bakan Bayraktar: 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, doğal gaz ve petrol alanında yapılan çalışmalarla son olarak Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin paylaşıldığını, bu keşfin Türkiye'nin 1,5 yıllık gaz ihtiyacı olduğunu anlattı.

Söz konusu miktarla konutların gaz ihtiyacının 4,5 yıl boyunca karşılanabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu, aynı zamanda 30 milyar dolarlık bugün itibarıyla bir ekonomik büyüklüğe tekabül ediyor. Onun dışında petrol aramalarında, özellikle karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır, Gabar ve Batman'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun ekonomik değeri, yaklaşık 4 milyar dolar." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, karadaki aramalara yeni keşiflerle devam edildiğini, yıl sonunda söz konusu rakamların artacağını belirtti.

Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

Bayraktar, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın, Kilis üzerinden Halep'e ihracatının başlayacağını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformunun 2027 Aralık'ta Uzak Doğu’dan Türkiye'ye hareket edeceğini belirtti.

Bayraktar, yeni yasama döneminde meclise nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlerle ilgili bir düzenleme sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bayraktar, çalışmalar tamamlanınca Suriye'ye 900 megavata yakın elektrik verileceğini ve böylece orada 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.