Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından video paylaşarak açıklama yaptı.

Albayrak, öncelikli hedefin salgını yenmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/xRTjWr1w4W — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020

"Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız."

