Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu.

İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde gördüklerini belirten Albayrak, "Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek." dedi.

Albayrak, "Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını beklediklerini belirten Albayrak, "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz." dedi.