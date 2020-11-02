Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi.

Rakamlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.