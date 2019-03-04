Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şubat ayı enflasyon rakamlarını Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Bakan Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttığını belirtti. Yıllık tüketici enflasyonunun ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleştiğini söyledi.

"Tanzim satış kararı gıda fiyatlarını baskılamada başarılı oldu"

Şubat ayı enflasyon rakamının alınan tedbirlerin etkisini gösteriyordiğini ifade eden Albayrak, "Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. ÜFE’deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir." dedi.

"Atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren güçlü düşüşler göreceğiz"

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019’u YEP’teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam."

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber