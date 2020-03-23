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Bakan Albayrak: Bu adımlara özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi.
Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı.
Albayrak, kamu bankalarının aldıkları kararla sorumluluklarını yerine getirdiğini belirterek "Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, özel bankalara da çağrı yaptı:
"Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum."
Etiketler: son dakika kredi koronavirüs kamu bankalarından korona tedbiri kamu bankaları berat albayrakSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:26
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