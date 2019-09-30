Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu yılki ana tema 'Değişim başlıyor'"

Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik.

"Cari fazlada rekor kırdık"

Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Bu yılı cari açık değil değil, cari fazla vererek kapatacağız. 2022'de hedef cari dengenin sıfırlanması.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2019 yılı cari açık için yüzde 3,3'lük bir hedef koymuştuk. Bu yıl eşine az rastlanır bir başarı ortaya koyarak, yılı cari fazla vererek kapatacağız.https://t.co/jr7wV2z9Fs pic.twitter.com/VTYAKhQ6mY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2019

"Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz"

Enflasyonda beklentilerin üzerinde performans ortaya koyduk. Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz. 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022 yılında yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12. 2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik. 2021'de yüzde 6, 2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.https://t.co/jr7wV2z9Fs pic.twitter.com/OyChRosnbn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2019

"Bu yılı pozitif bir büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz"

Bu yılı pozitif bir büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Büyüme hedefimiz, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020 yılına yüzde 5 büyümeyle başlayıp, program boyunca ülkemiz için sürdürülebilir ve doğal büyüme oranı yüzde 5 büyümeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz.https://t.co/jr7wV2z9Fs pic.twitter.com/ihYeMbb2bD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2019

Gıda üretimi arttırmak için sulama ve sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. İthalatı frenlemek için adımlar atacağız.

GSMH hedefi

Bütçe açığının Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi"

Vergi adaleti sağlayacak, daha çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri arttıracak uluslararası uygulamaları örnek alan bir vergi reformuyla ilgili adımları da atmaya başlıyoruz.

Kamuda giderleri azaltmaya yönelik güçlü bir politika setinini uygulayacağız.

"İşsizlik oranının kademeli olarak azalması sağlanacak"

İstihdam artacak. İşsizlik oranının kademeli olarak azalması sağlanacak. Hedefimiz 2020'de 11,8, 2021'de 10,6, 2022'de 9,8.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2019 yılını yüzde 12,9'luk bir oranla kapattıktan sonra işsizlik oranını 2020'de yüzde 11,8'e, 2021'de yüzde 10,6'ya, 2022'de de yüzde 9,8'e düşürmeyi hedefliyoruz.https://t.co/jr7wV2z9Fs pic.twitter.com/1TETNucxcY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2019

İstanbul Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 sonunda devreye alacağız.

Dolarizasyona karşı tedbir seti

Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız.

Kaynak: TRT Haber