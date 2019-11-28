Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde konuştu. Albayrak, "Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor." dedi.

"Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak"

Yatırımcılara seslenen Albayrak, "Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek." dedi.

Kaynak: AA