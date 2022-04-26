Yolcuları, Çeşme Ulusoy Limanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran karşıladı.

İstanbul'dan 250 yolcuyla seyrine devam eden geminin, bu akşam hareket ederek Bodrum, Rodos ve Santorini ile turunu sürdüreceği öğrenildi.

Çeşme'ye 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer, 24 Nisan'da gelmişti. Seabourn Encore, bu sezon Çeşme'ye gelen ikinci kruvaziyer oldu.