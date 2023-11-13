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Ekonomi
TRT Haber 13.11.2023 12:58

Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin lira destek ödemesi yarın yapılacak

Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemeler yarın yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5 bin lira destek ödemesi yarın yapılacak

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira destek veriliyor. SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre yapılmaya devam ediyor.

Aylık ödeme günleri 17, 18, 19 olanların ödemeleri 11 Kasım'da; 20, 21, 22 olanların ödemeleri 12 Kasım'da yapıldı.

Aylığını 23, 24, 25, 26'sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri bugün  hesaplarında...

Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri yarın yapılacak.

10 milyondan fazla emekli yararlanacak

Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda. Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor. 

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