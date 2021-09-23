Bir zamanlar korkordatolarla anılan ayakkabı sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırılırken, eleman bulamamaktan yakınan sektör temsilcileri bu konuda acilen yeni meslek okulları açılması gerektiğini belirtiyor.

Üretim zincirindeki uzun vadeli çekler ve kontrolsüz mağazalaşma gibi nedenlerle salgın öncesi yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörler arasında yer alan ayakkabı sektörü, aradan geçen sürede yaşanan sıkıntılardan ders çıkararak yeniden toparlandı.

Avrupa ülkelerinin üretim için rotayı Türkiye'ye çevirmesi sektörde rekorları birbiri ardına getirdi

Üretim ayağında 18 ayı bulan vadeler 6 aya kadar kısalırken, küresel salgınla birlikte Uzakdoğu tedarik zincirinin kırılması, Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talebin artması, Avrupa ülkelerinin üretim için rotayı Türkiye'ye çevirmesi sektörde rekorları birbiri ardına getirdi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ihracatta 2019 paralelinde kapatan ayakkabı sektörü, bu yıl yeni rekorlara imza atmaya başladı.

Tüm zamanların ocak-ağustos dönemi rekoru

8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artan ayakkabı ihracatında 674 milyon dolarla tüm zamanların ocak-ağustos dönemi rekoru kırıldı.

Bu süreçte en yüksek ihracat 62 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, onu, 51 milyon dolarla Irak, 46 milyon dolarla Almanya, 36 milyon dolarla İspanya takip etti. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Romanya, İsrail, İtalya, İngiltere, Hollanda ve Polonya da yer aldı.

Yıl sonunda ayakkabı ihracatında 1 milyar dolar barajının ilk kez aşılacağını belirten sektör temsilcileri, üretim artışı için yeni elemanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, bu konuda yeni meslek liselerinin ve üniversitelerde ayakkabı mühendisliği bölümlerinin açılması çağrısında bulundu.

"Hatalardan ders çıkaran sektörümüz şu anda ürün yetiştiremiyor"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ayakkabıda sahip olduğu üretim gücü ve potansiyelinin 2014'te ithalata getirilen ek gümrük vergileri sonrası net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

O dönem yaptıkları istişareler ve çalışmalar sonrası bakanlığın getirdiği ek gümrük vergilerinin ayakkabı sektörünü uçurumun kenarından döndürdüğünü dile getiren İçten, ondan sonra ihracatın hızla arttığını anlattı.

İçten, daha önce 400-500 milyon dolar cari açık veren sektörün 4-5 yılda 500 milyon dolarlık cari fazla vermeye başladığının altını çizerek, pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen bu başarının yakalandığını bildirdi.

Sektörde küresel salgın öncesi yaşanan konkordatolara değinen İçten, "Şu anda ciddi anlamda bir üretim yetiştirememe sıkıntısı yaşıyoruz. 'Ürün yetiştiremiyoruz' desek yeridir. Ayakkabı sektörü, yaşadığı sıkıntılardan ciddi anlamda ders çıkardı. Vadeler ortalama 6 aylara kadar düştü. Sektörde çok daha iyi günler göreceğiz, güzel gelişmeler yaşayacağız." dedi.

"Avrupalı alıcılar rotayı Uzakdoğu'dan Türkiye'ye çevirdi"

Berke İçten, 320 bin kişinin çalıştığı sektörde halihazırda eleman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, yeni eleman yetiştirme konusunda ciddi projelerinin olduğunu, bunu kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Üniversiteler ile 4 yıllık ayakkabı mühendisliği bölümü açma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren İçten, ayakkabı ve saraciye öğretimi için acilen yeni mesleki ve teknik liseler açılması gerektiğini vurguladı.

İçten, sektörün öncelikleri arasında yer alan "ihracatta 1 milyar doları aşma" hedefinin bu yıl yakalanacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Küresel salgınla birlikte özellikle Avrupalı alıcılar rotayı Uzakdoğu'dan Türkiye'ye çevirdi. Biz de artan navlun fiyatlarını ve kırılan tedarik zincirini fırsat bilerek ihracat pazarlarımızı çeşitlendirdik. Uzakdoğu'dan bir ürünün üretilip gelmesi artık ayları alıyor. Ancak Türkiye'den ürünler çok daha kısa sürede üretilip gönderilebiliyor. Türkiye'nin üretim gücünü ve potansiyelini bilen büyük mağaza zincirleri ve alım grupları Türkiye'ye gelmeye başladı."

İçten, Türkiye'nin ihracatını artırma ve yeni pazarlara açılma çalışmalarının hızla sürdüğünü, bu kapsamda 29 Eylül-02 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 65. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Türkiye'nin küresel ayakkabı ticaretinde 6. sırada yer aldığını anımsatan İçten, ihracatta yeni iş birlikleri ve üretimde yapacakları yatırımlarla 2,5 milyar dolarlık ihracat ve sıralamada daha yukarılarda yer almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.