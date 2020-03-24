Ekonominin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 51.6'dan 31.4 seviyesine gerileyerek, 1998 ortasında başlayan veri tarihinin en büyük düşüşünü kaydetti.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi imalat ve hizmet sektörleri Mart ayında küresel finansal krizde bile görülmemiş şekilde sert daraldı... Fransa ve Almanya'da ve euro bölgesinin kalanında hükümetlerin salgını önlemek için sert önlemler almasıyla keskin düşüşler görüldü" dedi

PMI verisini oluşturan bütün alt endekslerde daralma görülürken, tedbirlerden en yoğun etkilenen yeni siparişler alt endeksi 51.2'den tarihi dip seviye olan 29.5'e indi.

Williamson, "Mart PMI verisi ekonomininin (ilk çeyyrekte) çeyreklik bazda %2'ye yakın daralacağına işaret ediyor, daralmanın hız kazanması da ihtimal dahilinde" dedi.

Hizmetler sektörü alt endeksi Mart'ta 52.6'dan 28.4'e gerileyerek 20 yılı aşkın sürenin en sert daralmasını yaşarken, imalat sektöründe daralma hizmetler kadar keskin olmadı. İmalat PMI Mart'ta 49.2'den 44.8'e gerileyerek Temmuz 2012'den bu yana en düşük değeri aldı ancak Reuters anketindeki beklenti olan 39'un üzerinde yer aldı. Ancak imalakt sektörü üretim alt endeksi 39.5'e gerileyerek Nisan 2009'dan bu yana en sert daralmayı kaydetti.

İngiltere

İngiltere ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle imalat ve hizmetler sektöründe faaliyetlerin durdurması sonucu Mart ayında yine emsali görülmemiş bir hızda daraldı. Aylık bazda daralma 2008-2009 yılındaki finansal krizdekinden bile daha hızlı gerçekleşti.

Devletin kamuya hizmet eden restoran, barlar ve diğer işletmeleri kapatma kararından kısa bir süre önce derlenen imalat ve hizmet sektörleri PMI ekonominin ilk çeyrekte %1.5-2 daralacağına işaret etti.

IHS Markit ekonomisti Williamson, "Bu daralma büyük ihtimalle buzdağının sadece görünen kısmı ve ikinci çeyrekte göreceklerimizin yanında çok ufak kalacak" dedi.

İngiltere öncü bileşik PMI verisi Şubat ayındaki nihai 53 seviyesinden kuvvetli daralmaya işaret eden 37.1'e gerileyerek, Ocak 1998'de başlayan veri tarihinin en düşük seviyesine inerken tüm beklentilerin de altında açıklandı.

Anketin değerlendirme bölümünde, "Virüs salgını nedeniyle ekonomide görülen büyüme sadece gıda, ilaç ve sağlık gibi küçük cepler ile sınırlı. Yurtiçi ve dışında hanelerin ve iş yerlerinin kapılarını kapatmasıyla birlikte diğer tüm alanlarda talep çökmüş durumda" denildi.

Verinin istihdam alt endeksi, istihdamın Temmuz 2009'dan bu yana en keskin daralmayı kaydettiğini ortaya koydu.

Şirketlere yapılan anketlerden derlenen PMI verisi öncü ve nihai olmak üzere ayda iki kere yayınlanıyor, öncü veri nihai veride yer alan şirketlerin %85'ini kapsıyor.