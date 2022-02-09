Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artışla 7.607 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazancıyla 7.097 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 artışla 8.727 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 26.719 puanda bulunuyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları ve jeopolitik riskler karşın Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini belirtti.

Analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını dile getiren analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da aralık ayında ihracat yüzde 0,9 ve ithalat yüzde 4,7 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Ülkede dış ticaret fazlası aynı dönemde 6,8 milyar euro oldu.