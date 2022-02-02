Avrupa borsaları, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 artışla 477,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artarak 7.583, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 7.115,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak 27.388,73 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybederek 15.613,77 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 1,13 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar enflasyon verilerine ve Rusya - Ukrayna gerilimine odaklandı

Avrupa'da yatırımcılar, COVID-19 salgınında artan vakalara, enflasyon verilerine ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime odaklandı.

Euro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediğini, Euro Bölgesi maliye bakanlarının bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

AB Komisyonu, yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırdı.