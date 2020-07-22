Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.166 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.482 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.92 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 20.770 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1 ,1543, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2707 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." şeklindeki sözlerinin risk iştahını görece azalttığını belirtti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.