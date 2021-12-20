İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm üretilmesi için yapılan ve İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafeyi 15 dakikaya düşüren tünel, Avrupa ile Anadolu yakaları arasındaki Boğaz geçişlerine alternatif olarak bölgedeki trafiğin önemli ölçüde rahatlamasını sağladı.

İleri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamalarının ürünü olan tünelin 5,4 kilometrelik bölümü, özel metotla denizin 106 metre altına inşa edildi.

Ekonomik ve çevresel kazanç sağladı

Güvenli, hızlı, konforlu, ekonomik ve çevreye duyarlı ulaşım imkanı sunan, çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına, yakıt tasarrufu sağlanmasına katkı sunan Avrasya Tüneli'nde 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı hizmeti sağlanıyor.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında bulunan ve toplam 14,6 kilometrelik güzergahı kapsayan tünel, 5 yıldır seyahat edenlerin yolculuk süresini kısaltırken, kente ekonomik ve çevresel anlamda çok sayıda kazanç sağladı.

Bakırköy-Göztepe arasında 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya düşüren tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıdaki özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Günlük araç sayısı 53 bini geçti

5 yıl önce hizmet vermeye başlayan tüneli, 77 milyondan fazla araç kullandı.

Kasım ayı itibarıyla tüneli kullanan ortalama günlük araç sayısı 53 bin 494 adede ulaştı. En yüksek günlük araç sayısı 79 bin 495 adet oldu. Tünelde trafiğin en yoğun yaşandığı günler ise perşembe oldu.

Zamandan 135 milyon saat, yakıttan 188 bin ton yakıt tasarruf

Tünel, maliyet ve enerji tasarrufu yapılmasına, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladı.

Kullanıcılar günlük 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra yakıt, emisyon ve kaza maliyeti de eklendiğinde günlük çift yönlü seyahatlerde ortalama 137 TL'lik kazanç sağladı.

Avrasya Tüneli'nin kullanılmasıyla 5 yılda 135 milyon saat zaman tasarrufu elde edildiği, 75 bin ton emisyon azaltımı sağlandığı hesaplandı.

Proje sayesinde 5 yılda toplam 188 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Çift yönlü kullanımlarda sürücülere ayda ortalama 2 depo yakıt tasarrufu imkanı sunuldu.

Boğaz geçişlerinin yüzde 13'üne sahip

İstanbul'daki kara yolu boğaz geçiş trafiğinde yüzde 13'lük paya ulaşan Avrasya Tüneli, özellikle İstanbul'un güneyinde yapılan yolculuklarda yolculuk mesafesini ortalama 10 kilometre kısalttı.

Avrupa Yakası'nda şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak İstanbulluların sahil şeridine erişimi kolaylaştırıldı.