Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atama yapılacak engelliler için tercih işlemleri başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemlerinin bugün başlayacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayında hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.
Selçuk, "Atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak." dedi.
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