Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayında hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.

Selçuk, "Atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak." dedi.