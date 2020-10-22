Haber Giriş: Kaynak: AA
Asya borsaları geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında, teşvik paketi belirsizliği ve artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarına ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 gerileyerek günü 3.312,5 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla günü 23.474 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 40.487 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.745 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,7 azalışla 2.355 puan oldu.
Etiketler: BorsaSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:55
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