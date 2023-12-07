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Ekonomi
TRT Haber 07.12.2023 09:48

Asgari ücrette ilk toplantı pazartesi günü yapılacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Peki masada neler olacak? Detaylar haberimizde.

Asgari ücrette ilk toplantı pazartesi günü yapılacak
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan, merakla yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta saat 14.00'te toplantılarına başlayacak.

İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Yol haritası belirlenecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

"Diğer ücretler üzerinde de etkili olacak"

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu. Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak. 

"Verilerin paylaşılacağı bir toplantı olacaktır"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Genellikle bundan sonraki çalışma takviminin belirleneceği bir toplantı oluyor. Tarafların geçinme endersleri, ekonomik sosyal durum, ücretlerin genel seviyesi gibi bir takım verileri belki de paylaşacağı bir toplantı olacaktır. 

Bu toplantıdan bir rakam çok beklemiyoruz. Rakamların sonraki toplantılarda dile getirilme ihtimalini değerlendiriyorum.

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Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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